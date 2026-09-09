Haberler

ON Hotels Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart ortak kampta

ON Hotels Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart ortak kampta
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EFELER Ligi ekiplerinden ON Hotels Alanya Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ziraat Bankkart ile Alanya’da ortak hazırlık kampına başladı.

EFELER Ligi ekiplerinden ON Hotels Alanya Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ziraat Bankkart ile Alanya'da ortak hazırlık kampına başladı. İki takımın kamp programı 17 Eylül'e kadar sürecek.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren ON Hotels Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart, kadrolarındaki oyuncu eksikleri nedeniyle hazırlık sürecini birlikte değerlendirme kararı aldı. Alanya'da bugün başlayan ortak kamp kapsamında iki ekip, fiziksel çalışmaların yanı sıra saha antrenmanları ve antrenman maçları yapacak. ON Hotels Alanya Belediyespor, kampın ilk gününe sabah gerçekleştirilen kuvvet ve kondisyon antrenmanıyla başladı. Teknik ekibin hazırladığı program doğrultusunda oyuncular mobilite, denge, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı.

ANTRENMAN MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Günün ikinci çalışmasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart, 100'üncü Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda antrenman maçında karşı karşıya geldi. Teknik ekiplerin farklı oyuncu rotasyonları ve oyun düzenlerini denediği karşılaşmada servis, servis karşılama, blok-savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İki takımın Alanya'daki ortak kampı 17 Eylül'e kadar antrenman ve hazırlık maçlarıyla devam edecek. Kampın ardından yeni sezon hazırlıklarını belirlenen program doğrultusunda sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

Bu fotoğrafla ilgili söyledikleri, Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

Teknoloji devi bombayı patlattı! İşte milyonların beklediği o telefon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: Kırgın değilim

Ne diyeceği merak konusuydu! Mansur Yavaş'la ilgili ilk yorumu yaptı
Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini beşledi

Galatasaray'ın rakibi Barcelona, rakibini paramparça etti
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Bu kadarını kimse beklemiyordu!
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi

İzmir'de hareketli saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu

Türkiye'yi sarsan skandal büyüyor! 80 bin gizli kamera kaydı bulundu