Alaçam Haberleri - Alaçam Haber - Haberler

Alaçam Haberleri
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Samsun hangi bölgede, ilçeleri neler? Samsun plaka kodu nedir? Samsun neyi meşhur?
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO'nun kalıcı listesine alınmak için çalışıyor
Atakum Belediye Başkanı Yol Sorununu Çözmek İçin Önemli Pay Ayırdıklarını Söyledi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Yaz Döneminde 50 Binden Fazla Ziyaretçiyi Ağırladı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Spor Kompleksi'nde İncelemelerde Bulundu
Samsun'un Alaçam ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı
İŞKUR TYP kura sonuçları 8-9 EYLÜL! İŞKUR TYP sonuçları isim listesi! Malatya, Tokat, Adana 81 ilin İŞKUR TYP sonuçları...
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'ı ziyaret etti
Samsun'un Bafra ilçesine tarımsal projeler kapsamında 2 sarmal vinç teslim edildi
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