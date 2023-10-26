Alaçam Haberleri - Alaçam Haber - Haberler

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Alaçam Haberleri

Alaçam haber, Alaçam son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Alaçam - 26.10.2023
Samsun hangi bölgede, ilçeleri neler? Samsun plaka kodu nedir? Samsun neyi meşhur?

Samsun hangi bölgede, ilçeleri neler? Samsun plaka kodu nedir? Samsun neyi meşhur?

Alaçam - 26.10.2023
Samsun'da devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Samsun'da devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Alaçam - 24.10.2023
Samsun'da Dere Yatağında Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Samsun'da Dere Yatağında Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Alaçam - 24.10.2023
Samsun'da şüpheli araçta silahlar ele geçirildi

Samsun'da şüpheli araçta silahlar ele geçirildi

Alaçam - 22.10.2023
Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Milli Takıma Oyuncu Vermeye Devam Ediyor

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Milli Takıma Oyuncu Vermeye Devam Ediyor

Alaçam - 20.10.2023
Samsun'da 9 ilçeye 100 milyon liralık içme suyu yatırımı

Samsun'da 9 ilçeye 100 milyon liralık içme suyu yatırımı

Alaçam - 19.10.2023
Samsun'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

Samsun'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

Alaçam - 15.10.2023
Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yeşilbaş Ördekler Görüntülendi

Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Yeşilbaş Ördekler Görüntülendi

Alaçam - 11.10.2023
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO'nun kalıcı listesine alınmak için çalışıyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO'nun kalıcı listesine alınmak için çalışıyor

Alaçam - 07.10.2023
Samsun'da otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi

Alaçam - 06.10.2023
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ilçesindeki ulaşım problemine çözüm getirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ilçesindeki ulaşım problemine çözüm getirdi

Alaçam - 04.10.2023
Samsun'da tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Alaçam - 02.10.2023
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Alaçam - 02.10.2023
Atakum Belediye Başkanı Yol Sorununu Çözmek İçin Önemli Pay Ayırdıklarını Söyledi

Atakum Belediye Başkanı Yol Sorununu Çözmek İçin Önemli Pay Ayırdıklarını Söyledi

Alaçam - 02.10.2023
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Alaçam - 01.10.2023
Samsun'da IPARD III Projesi Tanıtıldı

Samsun'da IPARD III Projesi Tanıtıldı

Alaçam - 28.09.2023
Samsun İtfaiyesi 252 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Samsun İtfaiyesi 252 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Alaçam - 28.09.2023
Samsun'da İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

Samsun'da İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

Alaçam - 27.09.2023
Samsun'da 1 Kilo 971 Gram Skunk Maddesi İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da 1 Kilo 971 Gram Skunk Maddesi İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Alaçam - 25.09.2023
Havza OSB Türkiye'nin En Büyük Organize Sanayi Bölgesi Olacak

Havza OSB Türkiye'nin En Büyük Organize Sanayi Bölgesi Olacak

Alaçam - 23.09.2023
Samsun'da Gençlere Özel Yetenek Sınavı Hazırlığı Desteği

Samsun'da Gençlere Özel Yetenek Sınavı Hazırlığı Desteği

Alaçam - 23.09.2023
Samsun'da Havza OSB Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olacak

Samsun'da Havza OSB Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olacak

Alaçam - 23.09.2023
Samsun'un Alaçam ilçesinde çeltik hasadı başladı

Samsun'un Alaçam ilçesinde çeltik hasadı başladı

Alaçam - 23.09.2023
Alaçam Kaymakamı Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Alaçam Kaymakamı Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

Alaçam - 23.09.2023
Samsun'da araçtan havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

Samsun'da araçtan havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

Alaçam - 22.09.2023
Kızılırmak Deltası'nda 365 Kuş Türü Kaydedildi

Kızılırmak Deltası'nda 365 Kuş Türü Kaydedildi

Alaçam - 22.09.2023
Büşranur Uzun, Bocce Milli Takımı'na seçildi

Büşranur Uzun, Bocce Milli Takımı'na seçildi

Alaçam - 22.09.2023
Alaçam'da Ahilik Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Alaçam'da Ahilik Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Alaçam - 21.09.2023
Alaçam'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Alaçam'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Alaçam - 19.09.2023
Samsun'da şehit Savaş Topal kabri başında anıldı

Samsun'da şehit Savaş Topal kabri başında anıldı

Alaçam - 18.09.2023
Alaçam'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Alaçam'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Alaçam - 17.09.2023
Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Alaçam - 16.09.2023
Samsun'da Bekçilerden Kaçan Kişinin Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

Samsun'da Bekçilerden Kaçan Kişinin Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

Alaçam - 16.09.2023
Alaçam Devlet Hastanesi Afet ve Acil Durumu Tatbikatı Gerçekleştirildi

Alaçam Devlet Hastanesi Afet ve Acil Durumu Tatbikatı Gerçekleştirildi

Alaçam - 15.09.2023
Samsun'da trafik kazası geçiren engelli genç için yardım çağrısı

Samsun'da trafik kazası geçiren engelli genç için yardım çağrısı

Alaçam - 14.09.2023
AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Alaçam'da ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Alaçam'da ziyaretler gerçekleştirdi

Alaçam - 14.09.2023
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Yaz Döneminde 50 Binden Fazla Ziyaretçiyi Ağırladı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Yaz Döneminde 50 Binden Fazla Ziyaretçiyi Ağırladı

Alaçam - 13.09.2023
Samsun'da Öğrenci Servis Ücretlerine Yüzde 20 Zam Yapıldı

Samsun'da Öğrenci Servis Ücretlerine Yüzde 20 Zam Yapıldı

Alaçam - 12.09.2023
İlçelerde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

İlçelerde Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Alaçam - 11.09.2023
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Spor Kompleksi'nde İncelemelerde Bulundu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Spor Kompleksi'nde İncelemelerde Bulundu

Alaçam - 10.09.2023
MHP Alaçam İlçe Kongresinde Muhammet Ergin İlçe Başkanı Seçildi

MHP Alaçam İlçe Kongresinde Muhammet Ergin İlçe Başkanı Seçildi

Alaçam - 10.09.2023
Samsun'un Alaçam ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Alaçam - 08.09.2023
Kızılırmak Deltası'ndaki Leyleklerin Göç Yolculuğu Başladı

Kızılırmak Deltası'ndaki Leyleklerin Göç Yolculuğu Başladı

Alaçam - 07.09.2023
İŞKUR TYP kura sonuçları 8-9 EYLÜL! İŞKUR TYP sonuçları isim listesi! Malatya, Tokat, Adana 81 ilin İŞKUR TYP sonuçları...

İŞKUR TYP kura sonuçları 8-9 EYLÜL! İŞKUR TYP sonuçları isim listesi! Malatya, Tokat, Adana 81 ilin İŞKUR TYP sonuçları...

Alaçam - 08.09.2023
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'ı ziyaret etti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'ı ziyaret etti

Alaçam - 07.09.2023
Samsun'un Bafra ilçesine tarımsal projeler kapsamında 2 sarmal vinç teslim edildi

Samsun'un Bafra ilçesine tarımsal projeler kapsamında 2 sarmal vinç teslim edildi

Alaçam - 05.09.2023
Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Alaçam - 05.09.2023
Alaçam'da okullarda TYP kapsamında çalışacak personel için kura çekimi yapıldı

Alaçam'da okullarda TYP kapsamında çalışacak personel için kura çekimi yapıldı

Alaçam - 05.09.2023
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Alaçam - 04.09.2023

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