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Patikadan yamaca düşerek mahsur kalan bir kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı

Patikadan yamaca düşerek mahsur kalan bir kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı
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Bursa’nın Kestel ilçesi Alaçam mevkisinde patikadan yamaca düşerek mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Alaçam mevkisinde patikadan yamaca düşerek mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam mevkisinde bir vatandaşın patikadan yamaca düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında titizlikle yürütülen kurtarma çalışması sonucunda mahsur kalan vatandaş bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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