Samsun Alaçam'da Turgay Baş, 100 bin ambalaj hedefine ulaşan ilk katılımcı oldu

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde yaşayan Turgay Baş, Türkiye Çevre Ajansı tarafından başlatılan '100.000 Ambalaj Challenge' kampanyasında 100 bin içecek ambalajı toplama hedefine Türkiye'de ilk ulaşan katılımcı oldu. Baş, "Hedefimiz belliydi, hareketimiz de vardı. Bereketini de Cenab-ı Allah verdi. '100.000 Meydan Okuma Projesi'ni birincilikle tamamladığım için son derece mutluyum ve gururluyum" dedi.

Türkiye Çevre Ajansı ve Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) tarafından 'Türkiye'nin En Büyük Dönüşüm Meydan Okuması' sloganıyla yürütülen kampanya, 4 Temmuz'da kurumların resmi sanal medya hesaplarından '100.000 Ambalaj Challenge' kampanyasıyla duyuruldu. Kampanya kapsamında 100 bin içecek ambalajı biriktirmeyi hedefleyen 500 katılımcı programa dahil oldu. Samsun'un Alaçam ilçesinden kampanyaya katılan Turgay Baş, 100 bin ambalaj biriktirme hedefine 10 Eylül'de ulaştığını çağrı merkezine bildirdi. Baş, böylece Türkiye genelinde hedefini tamamlayan ilk katılımcı oldu. Baş'a ödülü Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki Regreen Logistics Sayma Doğrulama Merkezi'nde düzenlenen törenle Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak tarafından verildi. Törene AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Özdemir, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, protokol üyeleri katıldı.

BAŞ: SON DERECE MUTLU VE GURURLUYUM

Hedefe ulaşıp ödülü Kazandığı için mutlu olduğunu belirten Turgay Baş duygularını şöyle dile getirdi:

"Benim yolculuğum, Haziran ayında bakanımız Murat Kurum'un açıklamalarından sonra ürünlerimi toparlamaya başladım. 1 Temmuz itibariyle DOA İade Sistemi'nin faaliyete başlamasıyla birlikte 100 bin Meydan Okuma Projesi'ne kaydoldum. Hedefimiz belliydi, hareketimiz de vardı. Bereketini de Cenab-ı Allah verdi. 100 bin Meydan Okuma Projesini birincilikle tamamladığım için son derece mutluyum ve gururluyum. Farkındalık olması açısından evimin yanında depoda bir stant yaptım. Bu stant çok ilgi çekti. Bunun anlamı doğadaki yüz binlerce çiçeğin daha renkli açabilmesi için, solmaması için, gelecek nesillere mavinin ve yeşilin bol olduğu bir Türkiye bırakmak için elimizden gelen çaba gayreti gösterdik ve göstereceğiz. DOA iade sisteminin genişletilmesinde öncülük eden Emine Erdoğan hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım."

1 Temmuz itibariyle DOA sisteminde ulusal entegrasyon dönemine başladıklarını belirten Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk de şunları söyledi:

"Bu dönemde 100 bin toplama kampanyası düzenlemiştik. Bugün Samsun'da olmamızın sebebi de Turgay kardeşimizin ilk 100 bini toplayarak bizi çağırmasıyla oldu. Operatörlerimiz marifetiyle Turgay kardeşimizin evinden 100 bin adet ambalajı aldık ve sayma doğrulama merkezini getirdik ve saydık. Cüzdanına aktardık."

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE ÇAPINDA 140 SAYMA DOĞRULAMA MERKEZİ'

Hedeflerinin Türkiye çapında 140 sayma doğrulama merkezi olduğunu ifade eden Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Temmuz 2026 itibariyle ulusal entegrasyon dönemini başlattık ve bu dönemi teşvik bedeli uygulaması ile başlattık. Teşvik bedeli uygulaması ile başlattığımız bu dönemde 4 ayda şu an itibariyle 125 sayma doğrulama hattına ve yaklaşık 100 adet sayma doğrulama merkezine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz Türkiye çapında 140 adet sayma doğrulama merkezi ve 600 adet sayma doğrulama hattıdır. 2 sene içinde de inşallah bu ulusal entegrasyon dönemini bitirdiğimizde 600 adet sayma doğrulama hattına ve 140 adet sayma doğrulama merkezine ulaşacağız."

'AMACIMIZ İADE NOKTALARINI YAYGINLAŞTIRMAK'

DOA iade noktalarını yayınlaştırmak istediklerini de vurgulayan Öztürk şöyle konuştu:

"Artık DOA uygulamasına girdiğimizde bugün her bir vatandaşımız kolaylıkla depozito iade noktası bulamıyor, iade merkezi bulamıyor. Amacımız 2 sene boyunca bunu yaygınlaştırmak, 2 sene sonunda da Her vatandaşımız en az 3 adet olmak üzere en yakınında yakın mesafede iade noktası bulacak. Bu noktayı inşallah hep beraber toplum olarak yazacağız. Bugün kardeşimizin yaptığı 100 bin toplama da

bunun bir göstergesi. Bu şekilde inşallah 2 yıl sonunda ulusal entegrasyon dönemini bitirip sürecek tüm Türkiye'ye yaymaya hedefliyoruz. Tüm amacımız bu. Bugün gördüğünüz sayma doğrulama merkezinde bir adet sayma doğrulama hattımız var. İnşallah 6 ay içinde burada 5 adet sayma doğrulama hattı olacak."

SAMSUN İÇİN 1 MİLYAR AMBALAJ TOPLAMA HEDEFİ

Samsun için yaklaşık 1 milyar adet depozitosu olan ambalaj olduğunu öngördüklerini ifade eden Öztürk, "O 1 milyar adet depozitosu olan ambalajı da 20 adet sayma doğrulama hattıyla toplayacağız. Bu makineler tabii hepsi yerli mühendislerimiz, yerli sanayicilerimiz tarafından üretilmekte. Yazılımından tüm teknolojisine kadar sanayi yatırımına kadar yerli bir uygulamadır. Bunlar bir anda olmuyor. Zamanla olacak. O sebeple ulusal entegrasyon dönemini bakanımızın onayıyla geçtik" dedi.

'2 YIL SONUNDA 50 BİN İADE NOKTASI OLACAK'

2 YIL sonunda depozitosu olan ambalajlar sisteminde minimum 50 bin adet iade noktası olacağını belirten Öztürk, "Tabii bu 50 bin adet iade noktası 50 bin adet depozito iade makinesi demek değil. Yani 10 bin adet depozito iade makinesi, 40 bin adet de manuel el terminali olacak. Manuel el terminali marifeti ile toplayacağız. Bunun yanında otel, restoran, kafelerimizden normal manuel el terminali ile toplayacağız. Operatörlerimiz manuel toplayacak. Bu şekilde inşallah Türkiye'mizde üretilen 25 milyar adet depozitosu olan ambalajı geri dönüşüme ve sanayiye kazandırmaya hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 100 bin hedefine ulaşan Turgay Baş'a ödülü verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı