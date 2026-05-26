Samsun'da kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Alparslan Mahallesi Beşyol Camisi yakınlarındaki kaldırımda elektrikli bisikletle ilerleyen A.B. (24) ve B.B. (30) kardeşler ile U.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen U.B, ikametinden aldığı bıçakla A.B. ve B.B'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. ve B.B, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan U.B, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.