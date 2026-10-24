Yeşilay Samsun Şubesi Alaçam'da kadınlara bağımlılık ve meme kanseri eğitimi verdi

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Yeşilay Samsun Şubesi tarafından Alaçam'da kadınlara yönelik bağımlılıkla mücadele ve meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi.

"Bağımlılığa Karşı Sahadayız Projesi" ve 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında düzenlenen eğitim, AK Parti ve MHP Alaçam İlçe başkanlıklarında gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından verilen eğitimde bağımlılıkla mücadelenin önemi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumda farkındalığın artırılması konuları ele alındı.

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla Yeşilay Yakakent Temsilcisi Dr. Cemre Erkol Bedir tarafından da kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrolleri ve meme kanserine karşı bilinçlenmenin gerekliliği anlatıldı.

Programlara AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP Alaçam İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, AK Parti Alaçam Kadın Kolları Başkanı Bahar Batı, MHP Alaçam Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Beyza Elver ve Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Ayten Bayrak katıldı.

Kaynak: AA