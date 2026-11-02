Samsun Alaçam'da 1100 rakımlı Pelitbükü'nde oluşan bulut denizi dronla görüntülendi

Samsun Alaçam'da 1100 rakımlı Pelitbükü'nde oluşan bulut denizi dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi dronla kaydedildi. İlçeye bağlı 1100 rakımlı Pelitbükü Mahallesi'nde etkili olan sisin yeşil doğayla bütünleşmesi havadan görüntülendi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi dronla kaydedildi.
İlçeye bağlı 1100 rakımlı Pelitbükü Mahallesi'nde sis etkili oldu.
Sis bulutunun yeşil doğayla bütünleşmesi ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Bulut denizi dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA