Şehit Muhammed Ali Aksu kabri başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Muhammed Ali Aksu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki kabri başında anıldı.

Bafra Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, 15 Temmuz şehidi Aksu'nun Doyran Mahallesi'ndeki kabri ile ailesini ziyaret etti.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, şehitlerin aziz hatırasını yaşatacaklarını belirterek, "15 Temmuz gecesi vatan için canını veren şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Muhammed Ali Aksu kardeşimiz ve tüm şehitlerimiz bu milletin kalbinde daima yaşayacak. Gençlerimizde bu milli bilinci diri tutmak ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak en büyük görevimizdir." dedi.