Şehit kızı Zeynep'i okula jandarma ekipleri götürdü

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, birinci sınıfa başlayan şehit kızı Zeynep Elibol'u evinden alarak okuluna götürdü.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısı sonucu 2020 yılında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un kızı Zeynep, bu yıl birinci sınıfa başladı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeynep'i evinden alarak annesi Özlem Elibol eşliğinde jandarma aracıyla Cumhuriyet İlkokuluna götürdü.

Zeynep'i sınıfında da ziyaret eden jandarma ekipleri, diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Okulda düzenlenen programa, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen katıldı.

Kaynak: AA