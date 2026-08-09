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Alaçam'da Kum Zambakları Dronla Görüntülendi

Alaçam'da Kum Zambakları Dronla Görüntülendi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde Geyikkoşan sahilindeki kum zambakları dronla görüntülendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Geyikkoşan sahilindeki kum zambakları dronla görüntülendi.

Sahilin kumluk bölümünde doğal olarak yetişen zambaklar, beyaz çiçekleriyle dikkati çekiyor.

Geyikkoşan sahilinde geniş bir alana yayılan kum zambakları, bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Sahildeki kum zambakları dron kamerasıyla görüntülendi.

Koruma altında bulunan kum zambaklarını koparan veya doğal yaşam alanlarına zarar verenlere, 2026 yılı için 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: AA
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