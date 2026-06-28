Haberler

Samsun'da motosiklet sürücülerine trafik güvenliği eğitimi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince 87 motosiklet sürücüsüne trafik güvenliği eğitimi verildi, reflektif yelek dağıtıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğinin artırılması ve motosiklet sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, 87 sürücüye reflektif güvenlik yeleği dağıtıldı.

Programda sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatılarak, kask, reflektif yelek, eldiven, mont ve uygun ayakkabı gibi koruyucu ekipmanların hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimde motosikletlerin far, sinyal, fren sistemi, lastik ve aynalarının eksiksiz ve çalışır durumda olması gerektiği hatırlatıldı.

Sürücülere trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları, şerit ihlali, ani manevra ve yakın takipten kaçınmaları, kavşak, dönüş ve sollamalarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yağışlı ve olumsuz hava koşullarında hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin artırılması gerektiği belirtilen eğitimde, cep telefonu kullanımı ile dikkati dağıtacak davranışların kazalara neden olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, güvenli sürüş alışkanlıklarının trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uymaya davet etti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Kavurucu sıcaklar ülkeyi fena vurdu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti

Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü, hayatını kaybetti
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı

Gözaltına alınan CHP'li başkan için mahkeme kararını verdi
Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de şüpheli olay: Genç adam evinde ölü bulundu
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var