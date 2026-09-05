Haberler

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling tankeri, mürettebatı tahliye edildikten sonra sürüklenerek Samsun Alaçam sahilinde karaya oturdu. 21 kişilik mürettebat kurtarılırken, gemi için çekme ve güvenli bölgeye taşıma çalışmaları başlatıldı.

Karadeniz'de dron saldırısına uğradıktan sonra sürüklenerek Samsun'un Alaçam ilçesi sahilinde karaya oturan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede dron saldırısına uğrayan gemide bulunan 21 mürettebat, Maran Pytha isimli gemi tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı'na götürüldü.

Mürettebatın tahliye edilmesinin ardından başıboş şekilde sürüklenmeye başlayan gemi, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları ve akıntının etkisiyle Samsun kıyılarına doğru ilerledi.

Akıntıya kapılan boş tanker gemi, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan mevkisinde karaya oturdu. Hasar gören geminin bulunduğu yerden çekilerek güvenli bir bölgeye götürülmesi amacıyla kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin gemiyi bulunduğu bölgeden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar

Sağlıkçıları taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Milli savaş uçağı KAAN için çıtayı yükseğe koydu! Asıl hedef 6. nesil

KAAN devlere meydan okuyor! Dünyanın gözü üzerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Önder 23’üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj

Erdoğan’dan imam hatipli harp okulu birincisine ilk yorum
1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler 'Helal olsun' demekten kendini alamıyor

Aracını o yazıyı astı, 1 aydır işe gitmiyor

Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var

Şampiyonlar ligi öncesi büyük şok! İki yıldız için açıklama geldi