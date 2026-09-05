Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu
Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling tankeri, mürettebatı tahliye edildikten sonra sürüklenerek Samsun Alaçam sahilinde karaya oturdu. 21 kişilik mürettebat kurtarılırken, gemi için çekme ve güvenli bölgeye taşıma çalışmaları başlatıldı.
Karadeniz'de dron saldırısına uğradıktan sonra sürüklenerek Samsun'un Alaçam ilçesi sahilinde karaya oturan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede dron saldırısına uğrayan gemide bulunan 21 mürettebat, Maran Pytha isimli gemi tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı'na götürüldü.
Mürettebatın tahliye edilmesinin ardından başıboş şekilde sürüklenmeye başlayan gemi, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları ve akıntının etkisiyle Samsun kıyılarına doğru ilerledi.
Akıntıya kapılan boş tanker gemi, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan mevkisinde karaya oturdu. Hasar gören geminin bulunduğu yerden çekilerek güvenli bir bölgeye götürülmesi amacıyla kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin gemiyi bulunduğu bölgeden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.