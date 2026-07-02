Samsun'da korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

Samsun'un Alaçam ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Bir aracın korsan taşımacılık yaptığını tespit eden ekipler, araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 100 bin lira idari para cezası kesti.

Araç, ayrıca 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.