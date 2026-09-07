Samsun'da rüzgardan devrilen ağaç araca zarar verdi
Samsun'un Alaçam ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki minibüste hasara yol açtı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki minibüste hasara yol açtı.
Bölgede etkili olan rüzgarda, Fatih Mahallesi Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'ndaki ağaç park halindeki 55 ANG 498 plakalı boş minibüsün üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, minibüsün üzerindeki ağacı kaldırdı.
???????Minibüste hasar oluştu.
Kaynak: AA