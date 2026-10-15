Samsun Alaçamlı Turgay Baş, DOA'da 100 bin ambalaj hedefine ulaşan ilk katılımcı oldu

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Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında düzenlenen "100.000 Ambalaj Challenge" kampanyasında 100 bin ambalaj biriktirme hedefine ulaşan ilk katılımcı, Samsun'un Alaçam ilçesinden oldu.

Türkiye Çevre Ajansı ve DOA'nın resmi sosyal medya hesaplarından 4 Temmuz'da "Türkiye'nin En Büyük Dönüşüm Meydan Okuması" sloganıyla duyurulan kampanyada, Turgay Baş hedefe ulaşan ilk katılımcı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan DOA Sistemi kapsamında yürütülen kampanyayla, ambalajların depozito sistemi aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılması teşvik ediliyor.

Kampanya kapsamında 100 bin ambalaj hedefine ulaşılmasının ardından, ambalajların teslim alınması ve doğrulanması ile teşvik ödemelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntıların paylaşılacağı bir basın buluşması düzenlenecek.

Basın buluşması, 16 Ekim Cuma günü saat 15.30'da, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir sayma doğrulama merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı