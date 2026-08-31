Haberler

Alaçam'a Yeni Emniyet Müdürü Atandı

Alaçam'a Yeni Emniyet Müdürü Atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Amiri Ahmet Gün atandı. Görev yeri değişen Ramazan Aktaş ve yeni atanan Gün, Kaymakam Fatih Kayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kayabaşı, Aktaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Gün'e yeni görevinde başarılar diledi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Amiri Ahmet Gün atandı.

Görev yeri değişen İlçe Emniyet Amiri Ramazan Aktaş ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Gün, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı'nı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kayabaşı, görev süresi boyunca ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarından dolayı Aktaş'a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kayabaşı, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini devralacak Gün'e de yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon görüşmesinden dakikalar sonra kan aktı! 30 yaşındaki Eren kurtarılamadı

Telefon görüşmesi sonu oldu
Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı
Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Geri manevra, 88 yaşındaki adamın sonu oldu
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil