Samsun Alaçam'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Etyemez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde bulunan Batuhan A. (25) yönetimindeki 55 TC 526 plakalı otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen Çağla B. (26) idaresindeki 55 AHJ 178 plakalı otomobili solladığı sırada kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yolun ortasındaki refüj bariyerlerine, ardından 55 AHJ 178 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emirhan A. (23) ve Büşra B. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı