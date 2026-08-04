Çatıda elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde çatıda elektrik akımına kapılarak düşen işçi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde çatıda elektrik akımına kapılarak düşen işçi yaralandı.
Çeşme Mahallesi'nde Engin P, onarmak için çıktığı 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılması sonucu çatıdan aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA