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Bafra, Alaçam ve Yakakent'te hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

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Samsun'un Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmedi.

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede denize girilmesine izin verilmediği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı saatte 26 deniz mili olduğundan muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bu ilçelerimizde bu saat itibarıyla denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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