Samsun Alaçam'da belediye, 630 ve 450 yıllık çınarların anıt ağaç tescili için başvurdu

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, yaklaşık 630 ve 450 yıllık iki Doğu Çınarı (Platanus orientalis), görkemli gövdeleriyle yüzyıllardır bölgenin değişimine tanıklık ediyor.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki mezarlıkta birbirine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan çınarlardan "Bayraklı Çınar" yaklaşık 630, "Aras Çınarı" ise yaklaşık 450 yıllık geçmişiyle dikkati çekiyor.

Yaşları bilimsel çalışmalarla belirlenen çınarlardan Bayraklı Çınar'ın envanter kayıtlarında 625, Aras Çınarı'nın ise 445 yaşında olduğu görülüyor.

Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki ağaçlardan Bayraklı Çınar'ın yerden 1,30 metre yükseklikte ölçülen gövde çevresi 11 metre, Aras Çınarı'nın ise 8,5 metre olarak kayıtlara geçti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Samsun'daki anıtsal ağaçların tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmada, il genelinde 61 ağacın anıtsal değer taşıdığı belirlendi. Bayraklı Çınar'ın araştırmada tespit edilen en yaşlı ağaç olduğu kaydedildi.

"Tarihin tanığı"

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, yaklaşık 630 yıllık Bayraklı Çınar'ın yaşının bilimsel çalışmalarla belirlendiğini söyledi.

Özdemir, "Ağacımızın yaşı, yüksek orman mühendisi arkadaşların yaptığı çalışmayla belirlendi. Teknik çalışmayı bizle de paylaştılar." diye konuştu.

İkinci çınarın da yaklaşık 450 yıllık olduğunu belirten Özdemir, "Bu bölgemizdeki, tarihi bir geçmişi olan bu ağacımızı güzel bir şekilde korunaklı bir hale getirip gelecek nesillere aktarmak da en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Anıt ağaç olarak tescil edilmesi için başvuru yapıldı

Alaçam Belediyesi olarak çınarların korunmasına önem verdiklerini aktaran Özdemir, iki ağacın "anıt ağaç" olarak tescil edilmesi için resmi süreci başlattıklarını kaydetti.

Tarihi niteliği bulunan ağaçların bakımının uzman desteğiyle yapılması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Alaçam Belediyesi olarak resmi bir şekilde anıt ağaç olması ile ilgili başvurularımızı başlattık. Tabii ki çok tarihi, hassas bir ağaç olduğu için gelişigüzel bakımını, onarımını da yapamıyoruz. Orman İşletme'den, mühendislerden destek alarak ilerlememiz gerekiyor."

"Tarihi dokuya da sahip çıkmak istiyoruz"

Belediyenin ilçedeki doğal ve tarihi değerlere sahip çıkmak istediğini dile getiren Özdemir, "Alaçam Belediyesi olarak sadece yol yapıp, park yapmıyoruz. Aynı zamanda bölgemizdeki tarihi dokuya da sahip çıkmak istiyoruz." dedi.

Çınarların daha fazla kişi tarafından tanınmasını istediklerini vurgulayan Özdemir, "Bu bölgeye gelen herkes öncelikle bu ağacı biliyorsa kesinlikle gelir, burada fotoğrafını çektirir, sorularını sorar." ifadesini kullandı.

Ağaçların geçmişte daha çok yöre halkı tarafından bilindiğini anlatan Özdemir, "Ancak bu bölgede, halkının dışında civar ilçelerden ya da illerden çok bilinmeyen bir ağaçtı. Ama şimdi sizin sayenizde artık herkes burayı bilmiş olacak, tanınmış olacak ve daha çok ziyaretçi geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yenice Mahallesi Muhtarı Mustafa Geveci de çınarların geçmişinin mahallede yaşayanların hatırlayabildiği dönemlerden çok daha öncesine uzandığını dile getirdi.

Ağacın ne zaman dikildiğine ilişkin mahallede herhangi bir bilgi bulunmadığını belirten Geveci, babası ve dedesinin de ağacın geçmişini bilmediğini ifade etti.

Kaynak: AA