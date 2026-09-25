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Samsun Alaçam'da jandarma, öğrencilere mobil araçla trafik eğitimi verdi

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Samsun Alaçam'da jandarma, öğrencilere mobil araçla trafik eğitimi verdi
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Samsun Alaçam'da jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Eğitimde öğrencilere emniyet kemeri, trafik kuralları, işaret ve levhalar, yaya ve taşıt içi kurallar anlatıldı; Mobil Trafik Eğitim Aracı ile farkındalık artırılmak istendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Etyemez Mahallesi'ndeki Etyemez Alparslan Gül İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Alaçam Trafik Jandarması ekiplerince verilen eğitimde emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik kuralları, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile yayaların uyması gereken kurallar anlatıldı.

Öğrencilere ayrıca taşıt içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Mobil Trafik Eğitim Aracı ile de desteklenen eğitimde, trafik kuralları ve güvenliği konusunda öğrencilerin farkındalığının artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
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