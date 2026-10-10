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Samsun Alaçam'da hastane yolu için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

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Cumhurbaşkanı Kararı ile Alaçam Devlet Hastanesi yolu yapımı için Samsun'un Alaçam ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde proje güzergahındaki taşınmazlar ve üzerlerindeki muhdesatın Samsun Büyükşehir Belediyesince acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alaçam Devlet Hastanesi yolunun yapımı amacıyla Samsun'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alaçam Devlet Hastanesi yolunun yapımı için Samsun'un Alaçam ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, Samsun Büyükşehir Belediyesince acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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