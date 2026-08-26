Samsun'da Filipinli-Türk kıtalararası aşk evlilikle taçlandı

Filipinli Jenilynda Macasaya ile Samsunlu Soner Göktürk, Alaçam'da düzenlenen törenle evlendi.

Jenilynda Macasaya (30), Türkiye'yi gezmek için geldiği Bursa'da memur ve spor fotoğrafçısı Soner Göktürk (40) ile tanıştı.

Fotoğraf çeken Göktürk ile sohbet eden Macasaya, daha sonra iletişimini sürdürdü.

Farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen görüşmeye devam eden çift, görüntülü konuşmalarla birbirlerini daha yakından tanımaya başladı. Zamanla aralarındaki bağ güçlenen ikili, evlilik kararı aldı.

Ailelerin de onayının ardından çift için Alaçam Geyikkoşan Öğretmenevi'nde tören düzenlendi.

Jenilynda Macasaya ile Soner Göktürk'ün nikahını Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir kıydı.

Davetliler de çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: AA