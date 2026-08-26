Haberler

Samsun'da Filipinli-Türk kıtalararası aşk evlilikle taçlandı

Samsun'da Filipinli-Türk kıtalararası aşk evlilikle taçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinli Jenilynda Macasaya ile Samsunlu fotoğrafçı Soner Göktürk, Alaçam'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çift, Bursa'da tanıştıktan sonra uzun süren görüşmelerin ardından evlilik kararı aldı.

Filipinli Jenilynda Macasaya ile Samsunlu Soner Göktürk, Alaçam'da düzenlenen törenle evlendi.

Jenilynda Macasaya (30), Türkiye'yi gezmek için geldiği Bursa'da memur ve spor fotoğrafçısı Soner Göktürk (40) ile tanıştı.

Fotoğraf çeken Göktürk ile sohbet eden Macasaya, daha sonra iletişimini sürdürdü.

Farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen görüşmeye devam eden çift, görüntülü konuşmalarla birbirlerini daha yakından tanımaya başladı. Zamanla aralarındaki bağ güçlenen ikili, evlilik kararı aldı.

Ailelerin de onayının ardından çift için Alaçam Geyikkoşan Öğretmenevi'nde tören düzenlendi.

Jenilynda Macasaya ile Soner Göktürk'ün nikahını Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir kıydı.

Davetliler de çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: AA
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı

Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
İstanbul'da feci kaza: Yayaya iki araç çarptı, can verdi

D-100'de korkunç anlar! Karşıya geçerken peş peşe iki araç çarptı
İran gözü kararttı: Trump'ın küçük oğlunun başına servet kondu

İran gözü fena kararttı: Küçük Trump'ın başı dertte
Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı

Uçak kazasında ölmüştü! R&B yıldızının son mesajları ortaya çıktı