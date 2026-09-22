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Samsun Alaçam'da 30 yıl atıl kalan tarihi konak Kitap Kafe olarak hizmete açıldı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde yaklaşık 30 yıl atıl kalan tarihi konak, restore edilerek Kitap Kafe olarak hizmete sunuldu. Çeşme Mahallesi'ndeki iki katlı konakta kitap okuma ve ders çalışma alanlarının yanı sıra kafe hizmeti veriliyor, tarihi dokuyu yansıtan eşyalar sergileniyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde uzun süre atıl durumda kalan tarihi konak, restore edilerek Kitap Kafe olarak hizmete sunuldu.

Çeşme Mahallesi'nde bulunan iki katlı tarihi konak, ilçenin geçmişten bugüne ulaşan sivil mimari yapıları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 30 yıl atıl kaldıktan sonra Alaçam Belediyesinin girişimiyle Samsun Valiliğince kamulaştırılan yapı, tarihi dokusu korunarak geçen yıl restore edilmeye başlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete açılan konakta kitap okuma ve ders çalışma alanlarının yanı sıra kafe hizmeti de sunuluyor.

Binanın içinde tarihi dokuyu yansıtan çeşitli eşyalar da sergileniyor.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AA muhabirine, yapıların tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmesinin ciddi emek gerektirdiğini söyledi.

Alaçam'ın Mübadele Dönemi'nden izler taşıdığını ifade eden Kayabaşı, "Bu anlamda ilçemizde Türkiye'de tek olan bir mübadele müzemiz de bulunmakta. Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilmekte. Hem konaklarımız ve müzemiz hem de diğer yapılarımızla inşallah Alaçam'da kültür destinasyonu oluşturmak istiyoruz. Bunun da kültür destinasyonunun önemli yapı taşlarından biri olacağına inanmaktayız." ifadelerini kullandı.

İlçedeki 93 tescilli yapıyla ilgili çalışma yürütülüyor

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de ilçede pek çok tescilli yapı bulunduğuna dikkati çekti.

Kitap Kafe projesinin hem vatandaşlara hizmet vermesi hem de tarihi dokunun yaşatılması amacıyla hayata geçirildiğini belirten Özdemir, "Burada gençlerimiz, yetişkinlerimiz, hemşehrilerimiz gelip konforlu, rahat şekilde vakit geçirebilmekte. Bunu yaparken hem gençlere, ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet etmek hem de bu bölgedeki tarihi dokuyu yaşatmak asıl amacımız." dedi.

Binanın restorasyonunda mevcut mimarinin korunduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Konağımız, Alaçam'da restore edilen ilk konak. Bu bağlamda vatandaşımızın tepkisi çok pozitif. Gelenler çok mutlu. Kitap Kafe'nin yanı sıra başka bir konakla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında ilçemizde 93 tescilli yapıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığında yatırım bekleyen dosyamız var. İlçemizde Safranbolu mimarisinde, tarihi görünüm kazandırmak amacıyla çalışmalar devam ediyor. İlçemizdeki bütün tarihi yapıları yok olmaktan kurtarıp turizme, bölgemize, ülkemize kazandırmak istiyoruz."

Kaynak: AA
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