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Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

Uğur B. (34) yönetimindeki 55 ATH 237 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Etyemez Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Çetin A'nın (63) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan Nadime A. (55) ve Tanem A. (12) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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