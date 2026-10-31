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Samsun Alaçam'daki Kızlan Yaylası sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi

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Samsun Alaçam'daki Kızlan Yaylası sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, sonbaharın gelişiyle sarı, kırmızı ve turuncu tonlara bürünen ağaçlarıyla havadan görüntülendi. İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1000 metre rakımda yer alan yayla, sonbaharda ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

SAMSUN (AA) – Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, sonbaharın gelişiyle birlikte havadan görüntülendi.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1000 metre rakımda bulunan yaylada, ağaçların yaprakları sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncunun tonlarına büründü.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, ormanlık alanlarda oluşan renk cümbüşü ve doğanın sonbaharla değişen eşsiz manzarası dikkati çekti.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Kızlan Yaylası, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kaynak: AA
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