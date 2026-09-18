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Alaçam'da 1775 öğrenciye kırtasiye desteği

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Alaçam'da 1775 öğrenciye kırtasiye desteği
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Samsun’un Alaçam ilçesinde 1775 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1775 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde öğrenim gören ilköğretim çağındaki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına katkı sunmak amacıyla kaymakamlık ve belediye öncülüğünde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla kırtasiye yardım çalışması gerçekleştirildi.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, çocukların eğitimine yapılan her katkının geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Çalışmanın 65 mahallede bulunan 16 okulda eğitim gören 1775 öğrenciyi kapsadığını belirten Kayabaşı, eğitime verdikleri destek dolayısıyla hayırseverler Turgut Şahin ve İbrahim Deniz'e teşekkür etti.

Kayabaşı, "İmkanlarımızı hayırseverlerimizin desteğiyle buluşturarak öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de ilçenin 65 mahallesinin tamamında ilköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye malzemelerinin ulaştırıldığına işaret ederek, "Eğitim ve öğrenciler her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Temel gayemiz, Alaçam'da eğitim gören her bir çocuğumuzun aynı imkanlara sahip olmasıdır. Hiçbir öğrencimizin bir diğerinden eksik hissetmediği, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir ortamda başarının da kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, eğitimin gücüne inanarak projeye katkı sağlayan hayırseverlere ve çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırtasiye dağıtım programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt da katıldı.

Kaynak: AA
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