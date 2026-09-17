Alaçam'da vatandaşlar sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşlara sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Toplum Sağlığı Merkezi personeli ve gezici sağlık aracı ile vatandaşlar tütün ve tütün ürünleriyle mücadele, dumansız hava sahası, bağımlılıklardan korunma, anne ve bebek sağlığı, emzirmenin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgilendirildi.

Sağlık personeli, vatandaşların sorularını yanıtlayarak koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmede bulundu.

Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşür ve çeşitli materyal de dağıtıldı.

Kaynak: AA