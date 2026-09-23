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Samsun Alaçam'da kız kardeşler babalarının 90 zeytin ağacını üretime kazandırdı

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İstanbul'dan Samsun'a dönen iki kız kardeş, Alaçam'da babalarının vefatının ardından bakımsız kalan 90 zeytin ağacını yeniden üretime kazandırdı. Bakımla üretim 800 kilogramdan 1200 kilograma çıktı, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün bekleniyor.

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ/SAMET ATASOY - İstanbul'dan memleketleri Samsun'a dönen iki kız kardeş, Alaçam ilçesinde babalarının yıllarca emek verdiği ancak vefatının ardından bakımsız kalan zeytin bahçesini yeniden üretime kazandırdı.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Nuran Işık ile 49 yaşındaki kız kardeşi Nurcan Ayaş, yaklaşık 5 yıl önce memleketleri Samsun'a döndü.

Alaçam ilçesinde tarımla ilgilenmeye karar veren kız kardeşler, Etyemez Mahallesi'nde babaları Naim Güller'in yaklaşık 40 yıl önce 4 dekarlık alanda zeytin yetiştirmeye başladığı ancak 2010 yılında vefat etmesinin ardından bakımsız kalan zeytinliğine sahip çıktı.

Arazideki yaklaşık 90 zeytin ağacının bakımını yaparak yeniden üretime kazandıran kız kardeşler, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de teknik destek almaya başladı.

Nuran Işık, AA muhabirine, zeytin üretimine yabancı olmadıklarını, çocukluk yıllarında ailesiyle bahçede çalıştığını söyledi.

Bu konuda geçmişe dayanan bilgileri bulunduğunu belirten Işık, "30 yıl sonra kaldığımız yerden tekrar başladık. Çiftçilik anlamında değil de babamın ismi yürüsün, emekleri yerde kalmasın diye kardeşimle bakıyoruz. Yani kaldığı yerden tekrar canlandırmak istedik." dedi.

"Babamızdan kalan bahçeyi gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz"

Nurcan Ayaş da ağaçların dikildiği yıllarda küçük olduğunu ancak babasının bahçeye gösterdiği özeni hatırladığını dile getirdi.

Babasının zeytin ağaçlarının gelişimini yakından takip ettiğini vurgulayan Ayaş, "Babam çok güzel bakardı. Bir dal kırılsa aklı çıkardı, o kadar üzülürdü. Kızardı bize hatta toplarken, 'Dalları kırmayın, aman dikkat edin'. Her gün burada otururdu." diye konuştu.

Babalarının vefatından sonra annelerinin yalnız kaldığını ve bahçeyle yeterince ilgilenemediğini aktaran Ayaş, "Biz geldik yeniden. Bu sene daha da güzel. Yine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki mühendislerimizin desteğiyle ilerliyoruz. Babamızdan kalan bahçeyi gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz. Gücümüz yettiğince devam edeceğiz. İnşallah çocuklarımız da bizden örnek alır, bunu devam ettirir." ifadelerini kullandı.

Anne Kerime Güller ise 4 çocuk annesi olduğunu, zeytin ağaçlarını eşiyle büyük emek vererek yetiştirdiklerini anlattı.

Fidanların Yalova'dan getirildiğini aktaran Güller, "Çocuklarım küçüktü o zaman. Yıllarca emek verdik. Eşimle fidanlara çok iyi baktık. Eşim vefat edince ben de ilgilenemedim. Şimdi kızlarım bakıyor, ilgileniyor, babalarının emeğine sahip çıkıyorlar." diye konuştu.

İlçede zeytin üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor

Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan da iki kız kardeşin bahçeyle düzenli olarak ilgilendiğini söyledi.

Bakımın ürün miktarına da yansıdığının altını çizen Özcan, "İlk dönemde 800 kilogram olan zeytin üretimi daha sonra 1200 kilograma yükseldi. Bu yıl yaklaşık 2 ton ürün bekleniyor." dedi.

İlçede zeytin üretiminin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Özcan, Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle üreticilere 5 bin zeytin fidanı dağıtılacağını, bunun yaklaşık 170 dekarlık yeni üretim alanına karşılık geldiğini anlattı.

Özcan, yine Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçeye zeytinyağı makinesi de kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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