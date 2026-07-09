Haberler

Samsun'da meyve yüklü kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı

Samsun'da meyve yüklü kamyonet devrildi, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İrfan U. (?35) yönetimindeki 05 ACL 775 plakalı meyve yüklü kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Yenice Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan Müjdat G. (32) yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor

Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor

Zirvenin yıldızı oldu! Türkler hesabına akın ediyor
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Tatilde acı son! Havuza düşen 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber
Eşini parçalayıp çöpe attı, '40 yılın zulmü vardı' dedi

Eşini satırla 15 parçaya ayıran kadından inanılmaz savunma
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu