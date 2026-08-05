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Yavru Güvercin İtfaiye Ekipleriyle Kurtarıldı

Yavru Güvercin İtfaiye Ekipleriyle Kurtarıldı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru güvercin, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde apartman boşluğuna düşen yavru güvercin, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alparslan Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kuş seslerini fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Alaçam Grup Amirliği ekibi, havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden çıkardı.

Yuvası bulunamayan yavru güvercin koruma altına alındı.

Kaynak: AA
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