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Samsun Alaçam'da Turgay Baş, 100 bin ambalaj hedefini birincilikle tamamladı

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Samsun Alaçam'da Turgay Baş, 100 bin ambalaj hedefini birincilikle tamamladı
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Samsun Alaçam'da yaşayan Turgay Baş, 100.000 Ambalaj Challenge kapsamında 100 bin içecek ambalajı biriktirme hedefini birincilikle tamamladı. Baş, hedefe ulaştığını 10 Eylül 2026'da çağrı merkezine bildirdi; doğrulama sonrası ambalaj başına 1 TL teşvik ödemesi yapılacak.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Turgay Baş, "100.000 Ambalaj Challenge" kampanyası kapsamında 100 bin içecek ambalajı biriktirme hedefine ulaştı. Baş, doğaya ve gelecek nesillere katkı sunmak amacıyla başlattığı çalışmayı birincilikle tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye Çevre Ajansı ve Depozito Yönetim Sistemi (DOA) tarafından yürütülen "Türkiye'nin En Büyük Dönüşüm Meydan Okuması" sloganlı kampanya, içecek ambalajlarının geri dönüşüme kazandırılmasını teşvik etmek ve depozito iade sistemine katılımı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Kampanya kapsamında 100 bin içecek ambalajı biriktirmeyi hedefleyen 500 öncü katılımcının programa dahil edilmesi planlandı. Samsun'un Alaçam ilçesinden kampanyaya katılan Turgay Baş, 100 bin ambalaj hedefine ulaştığını 10 Eylül 2026 tarihinde çağrı merkezine bildirdi.

"Gelecek nesillere mavinin ve yeşilin bol olduğu bir Türkiye bırakmak istiyoruz"

Çalışmasını anlatan Turgay Baş, "Benim yolculuğum haziran ayı içerisinde Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey'in açıklamalarından sonra ürünlerimi toparlamaya başlamamla oldu. 1 Temmuz itibarıyla Doğa İade Sistemi'nin faaliyete başlamasıyla birlikte 100 Bin Meydan Okuma Projesi'ne kaydoldum. Hedefimiz belliydi, hareketimiz de vardı, bereketini de Cenab-ı Allah verdi. 100 Bin Meydan Okuma Projesi'ni birincilikle tamamladığım için son derece mutluyum ve gururluyum" dedi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla evinin deposunda ambalajları farklı bir stant şeklinde sıraladığını belirten Baş, "Bunun anlamı da doğadaki yüz binlerce çiçeğin daha renkli açabilmesi, solmaması, gelecek nesillere mavinin ve yeşilin bol olduğu bir Türkiye bırakmak için elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik ve göstereceğiz. Doğa İade Sistemi'nin genişletilmesinde öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

Kampanya kapsamında hedeflenen ambalaj sayısına ulaşan katılımcılar, operatör destekli toplu teslimat sürecine dahil edilecek. Teslim alınan ambalajlar, sayma ve doğrulama hattında kontrol edilecek. Doğrulama işlemlerinin ardından kampanya şartlarını sağlayan katılımcılara, doğrulanan ambalaj sayısı üzerinden ambalaj başına 1 TL teşvik ödemesi yapılacak. Normal sistemde ambalaj başına 0,50 TL olan teşvik tutarı, kampanya kapsamında 1 TL olarak uygulanacak. Kampanyanın 30 Eylül 2026 tarihinde sona ermesi planlanırken, Baş'ın biriktirdiği ambalajların teslim alınması, doğrulanması ve teşvik ödemesinin gerçekleştirilmesine ilişkin sürecin kampanya kuralları doğrultusunda yürütülmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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