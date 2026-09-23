Samsun Alaçam'da Selman Turhan Bocce Sahası törenle hizmete açıldı

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Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi bünyesinde, Turhan ailesinin katkılarıyla yaptırılan Selman Turhan Bocce Sahası törenle hizmete sunuldu.

Tesisin açılış programına Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt katıldı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde edecek sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak tesisin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Kayabaşı, sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Gençlerin spora yönlendirilmesi ve ilçenin spor altyapısının güçlendirilmesine sağladıkları katkılar dolayısıyla Turhan ailesine teşekkür eden Kayabaşı, tesisin okula, öğrencilere ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA