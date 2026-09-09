Alaçam’da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Yukarıelma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şendoğan Ö.(22) idaresindeki otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı