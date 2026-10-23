Alaçam'da öğretmenler için pickleball tanıtım ve eğitim programı düzenlendi

Alaçam'da öğretmenler için pickleball tanıtım ve eğitim programı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaçam'da öğretmenlere yönelik pickleball tanıtım ve eğitim programı düzenlendi. Pickleball Samsun Derneği eğitmeni Semih Üzer'in verdiği eğitimle sporun okullarda tanıtılması ve ilçede yaygınlaştırılması hedefleniyor.
" Alaçam'da Sporla Güçlü Nesiller Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik pickleball tanıtım ve eğitim programı düzenlendi.
Alaçam Kaymakamlığı koordinasyonunda Alaçam Belediye Başkanlığının desteğiyle yürütülen proje kapsamında Alaçam Spor Salonu'nda program gerçekleştirildi.
Pickleball Samsun Derneğinin eğitim desteğiyle gerçekleştirilen programda eğitmen Semih Üzer, öğretmenlere sporun temel oyun kuralları, raket ve top kullanımı hakkında bilgi verdi.
Proje ile öğretmenlerin rehberliğinde pickleball sporunun okullarda tanıtılması, öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılımının artırılması ve spor kültürünün ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.