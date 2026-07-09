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Alaçam'da açılan yaz kurslarında 220 öğrenci eğitim alıyor

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Samsun'un Alaçam ilçesinde belediye tarafından düzenlenen yaz okulunda 220 öğrenci, dijital ekran bağımlılığından uzaklaşarak spor ve akademik gelişim desteği alıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde belediye bünyesinde düzenlenen yaz okuluna 220 öğrenci katılıyor.

Alaçam Belediyesi, düzenlediği kurslarla çocukları dijital ekranların olumsuz etkilerinden uzak tutmayı, akademik, sportif ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda belediyeye ait Akademik Gelişim Merkezinde öğrencilere bedensel gelişimlerini desteklemek amacıyla spor çalışmaları yaptırılıyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, çocukların dijital ekran bağımlılığından uzaklaşarak bilişsel, fiziksel ve sosyal becerilerini artırmalarını hedeflediklerini dile getirerek, "Erken yaşta edinilen spor disiplini ve akademik takviyeler, bireyin uzun vadeli zihinsel gelişimini pozitif yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda, Akademik Gelişim Merkezimizdeki derslerde 100 öğrencimiz, yaz futbol okulumuzda ise 120 öğrencimiz olmak üzere 220 öğrencimizle bilimsel gelişim süreçlerini destekleyen eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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