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Beyin kanaması geçirdiği şüphelenilen hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Ünzile K., ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde beyin kanaması geçirdiği şüphelenilen hasta, ambulans helikopterle il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Ünzile K. (76), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan değerlendirmede beyin kanaması şüphesi görülmesi üzerine hastanın ileri tetkik ve tedavi için hastaneye sevkine karar verildi.

Ünzile K, Alaçam şehir stadına inen ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
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