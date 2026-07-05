Haberler

Bafra Karma OSB'de ön tahsis şartları belirlendi

Bafra Karma OSB'de ön tahsis şartları belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda Bafra Karma OSB ve Alaçam genişleme sahası için ön tahsis şartları belirlendi, denetim raporu görüşüldü. Vali ayrıca inşaat halindeki sağlık, jandarma ve itfaiye binalarında incelemelerde bulundu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, yeni yatırım süreçlerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Bafra Karma OSB ile Alaçam genişleme sahasına yönelik ön tahsis şartları belirlenirken, Bafra Karma OSB'nin 1. üç aylık denetim raporu da değerlendirilerek görüşüldü.

Bölgesel üretimi yeni yatırımlar ve altyapı projeleriyle güçlendirmeyi hedefleyen Bafra Karma OSB'de yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantının ardından Vali Orhan Tavlı, yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Jandarma Karakolu ve İtfaiye Hizmet Binası inşaatlarında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek Deniz Göktaş hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Trump'tan ABD'nin 250. yıl kutlamalarına damga vuran mesaj
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Dünya diken üstünde! Kritik adımı kurmaylarıyla böyle takip etti
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar