Bafra Karma OSB'de ön tahsis şartları belirlendi

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, yeni yatırım süreçlerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Bafra Karma OSB ile Alaçam genişleme sahasına yönelik ön tahsis şartları belirlenirken, Bafra Karma OSB'nin 1. üç aylık denetim raporu da değerlendirilerek görüşüldü.

Bölgesel üretimi yeni yatırımlar ve altyapı projeleriyle güçlendirmeyi hedefleyen Bafra Karma OSB'de yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantının ardından Vali Orhan Tavlı, yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Jandarma Karakolu ve İtfaiye Hizmet Binası inşaatlarında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı