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Dursunbey'de yeni orman binası için temel atıldı

Dursunbey'de yeni orman binası için temel atıldı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Alaçam ve Dursunbey orman işletme müdürlüklerinin hizmet vereceği yeni binanın inşasına başlandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Alaçam ve Dursunbey orman işletme müdürlüklerinin hizmet vereceği yeni binanın inşasına başlandı.

Deprem analiz raporlarının olumsuz çıkması nedeniyle boşaltılmasına karar verilen mevcut binanın yerine yapılacak yeni yapı için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, yeni binanın tamamlanmasıyla vatandaşlara ve ormancılık sektörüne daha uygun şartlarda hizmet sunulacağını belirtti.

Şen, yapımın 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Programa Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Alaçam Orman İşletme Müdürü Hakkı Olçak, ilçe protokolü, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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