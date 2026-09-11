Alaçam'da vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.
Toplu Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde İlçe Jandarma trafik ekipleri tarafından 35 vatandaşa genel trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde ayrıca traktörlerde rops demiri ve reflektör kullanımının önemi anlatılarak, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA