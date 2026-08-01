Samsun'da protokol üyeleri Yakakent ve Alaçam'daki yatırımları inceledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde yapımı süren projeleri yerinde inceledi.

Vali Tavlı ve milletvekili Muş'a incelemelerinde, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Karayolları Bölge Müdürü Serdar Ateş, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ile ilgili ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları ve parti yöneticileri eşlik etti.

Heyet program kapsamında, bölge ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlaması hedeflenen Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, iki ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi ve turizm potansiyelini artıracak Çamgölü Mesire Alanı projelerinde incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan heyet, projelerin gelinen son durumunu değerlendirdi.

Ziyaretlerde, ilçelerin kalkınmasına katkı sunacak yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve projelerin daha etkin ilerletilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA