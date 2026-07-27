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Bocce Milli Takımı, Dünya Şampiyonası İçin İspanya'ya Gidiyor

Bocce Milli Takımı, Dünya Şampiyonası İçin İspanya'ya Gidiyor
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Bocce Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım, Samsun’un Alaçam ilçesinde kampa girdi. Antrenör Gökhan Bozdemir, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Takım, 30 Temmuz-3 Ağustos’ta İspanya’da yarışacak.

Bocce Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Bocce Milli Takımı, 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Santa Susanna kentinde düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklarını Samsun'un Alaçam ilçesinde sürdürüyor.

25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp kapsamında milli sporcular yoğun antrenman programıyla son hazırlıklarını tamamlıyor. Şampiyonada erkeklerde Ömer Ceylan ve Ali Kaan Erol, kadınlarda ise Sıla Tunç ile Yağmur Tosun ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

Türkiye Altın Nokta Rekoru'nun sahibi Sıla Tunç ile 2025 Altın Nokta Dünya üçüncüsü Yağmur Tosun'un Alaçam'da yetişen ve Samsunspor Bocce Takımı'nın sporcuları olması dikkat çekiyor.

Milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirterek hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Bozdemir, "En büyük hedefimiz dünya şampiyonluğu kupasını ülkemize getirerek İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek" dedi.

Geçen yıl Avrupa ve dünya dereceleri elde ettiklerini hatırlatan Bozdemir, bu yıl da şampiyonluk sevinci yaşatmak istediklerini ifade etti.

Alaçam'daki kampın ardından İspanya'ya hareket edecek Bocce Milli Takımı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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