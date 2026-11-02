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Alaçam'da gebe ve lohusalara evde anne-bebek sağlığı danışmanlığı veriliyor

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Alaçam'da gebe ve lohusalara evde anne-bebek sağlığı danışmanlığı veriliyor
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Samsun'un Alaçam ilçesinde belediye ile Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde gebe ve lohusalar evlerinde ziyaret edilerek bilgilendiriliyor. 'Her Gebeye Bir Ebe' kapsamında gebelik, doğum ve yenidoğan bakımına ilişkin danışmanlık sunuluyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, belediye ile Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında gebe ve lohusalar evlerinde ziyaret edilerek anne ve bebek sağlığı konusunda bilgilendiriliyor.

Sağlık Bakanlığının "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, sağlık çalışanları anne adayları ve doğum yapmış annelerle birebir görüşerek gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyor.

İlçe genelindeki tüm gebe ve lohusalara ulaşılmasının hedeflendiği çalışmada, doğuma hazırlık, anne sütü ve emzirme, yenidoğan bakımı, doğum sonrası anne sağlığı ile dikkat edilmesi gereken riskli durumlar hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Ziyaretlerde annelerin soruları yanıtlanırken ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimleri konusunda da rehberlik sağlanıyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, anne ve çocuk sağlığının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, hiçbir anne adayının ve lohusanın kendisini yalnız hissetmesini istemediklerini ifade etti.

Belediye olarak sağlık çalışanlarının çalışmalarına destek verdiklerini aktaran Özdemir, ilçedeki tüm annelere ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Alperen Cantürk de gebelik ve lohusalık dönemlerinde düzenli takibin, risklerin erken tespit edilmesinin ve doğru bilgilendirmenin önemine dikkati çekti.

Sağlık hizmetlerini annelerin evlerine taşıdıklarını belirten Cantürk, amaçlarının ilçedeki her gebe ve lohusaya ulaşarak anne ve bebeklerin sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Belediye ve Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde sürdürülen ziyaretlerle anne ve bebek sağlığının korunması, riskli durumların erken fark edilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha fazla aileye ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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