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Alaçam'da jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

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Alaçam'da jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızlan Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Burada 50 öğrenciye mobil trafik eğitim aracı ile trafik eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemi, trafik kuralları, trafik işaret ve levhalarının anlamları, yayaların uyması gereken kurallar ile taşıt içerisinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitapları ve zeka oyunları materyalleri dağıtıldı.

Öte yandan okula bağışlanan 30 kitap ile kütüphane oluşturuldu.

Kaynak: AA
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