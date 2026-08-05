Samsun'da çeltik maliyeti 46 lira 33 kuruş

Samsun'un Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinde 2026 yılı çeltik ürünü maliyet raporu açıklandı.

Bafra Ziraat Odası'nda, oda temsilcileri, kooperatifler, çeltik komisyonu üyeleri ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda hazırlanan maliyet raporu imzalandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, yaklaşık 230 bin dekarda çeltik üretimi yapılan bölgede, yapılan hesaplamaya göre 1 kilogram çeltiğin girdi maliyetinin 46 lira 33,5 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.

Üreticilerin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için bu maliyetin altına inilmemesi ve üzerine en az yüzde 15 kar payı eklenerek alım fiyatının belirlenmesini istediklerini ifade eden Tosuner, hazırlanan raporun ilgili kurumlar ve milletvekilleriyle paylaşılacağını kaydetti.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez de maliyetlerin geçen yıla göre arttığını belirterek, fiyatın bu rapor dikkate alınarak açıklanmasını ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatını bir an önce duyurmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA