Alaçam'da 21 yaşında muhtar seçilen Emirhan Çepe mazbatasını aldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde 21 yaşındaki Emirhan Çepe, Terskırık Mahallesi'nde yenilenen seçimde 52 oy alarak muhtar oldu ve mazbatasını alarak görevine başladı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde 21 yaşında muhtar seçilen Emirhan Çepe, mazbatasını alarak görevine başladı.
Terskırık Mahallesi'nde 7 Haziran'da yenilenen seçime tek aday olarak giren Çepe, kullanılan 53 oydan 52'sini alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.
Mazbatasını Alaçam İlçe Seçim Müdürü Ayşegül Aktaş'tan alan Çepe, görevine başladı.
Kaynak: AA / Samet Atasoy