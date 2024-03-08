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Türkiye İşçi Partisi Haberleri

Baykal Işık kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Baykal Işık kimdir?

Baykal Işık kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Baykal Işık kimdir?

Türkiye İşçi Partisi - 12 Dakika Önce
Doğan Sanlı Ihkın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Doğan Sanlı Ihkın kimdir?

Doğan Sanlı Ihkın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Doğan Sanlı Ihkın kimdir?

Türkiye İşçi Partisi - 15 Dakika Önce
Adem Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Adem Yılmaz kimdir?

Adem Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Adem Yılmaz kimdir?

Türkiye İşçi Partisi - 40 Dakika Önce
Gizem Gülen kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Gizem Gülen kimdir?

Gizem Gülen kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Gizem Gülen kimdir?

Türkiye İşçi Partisi - 57 Dakika Önce
BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Türkiye İşçi Partisi - 2 Saat Önce
Samsun'da hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Samsun'da hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi - 3 Saat Önce
İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!

Türkiye İşçi Partisi - 4 Saat Önce
Samsun'da Siber Polis Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Siber Polis Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi - 4 Saat Önce
Edirne'de Nehirlerin Etkin Kullanımı İçin Çalışmalar Başladı

Edirne'de Nehirlerin Etkin Kullanımı İçin Çalışmalar Başladı

Türkiye İşçi Partisi - 4 Saat Önce
Kırklareli'de 11 suçtan aranan şahıs yakalandı

Kırklareli'de 11 suçtan aranan şahıs yakalandı

Türkiye İşçi Partisi - 5 Saat Önce
Çınarcık Belediyesi Araç Filosuna Yeni Otobüsler Ekledi

Çınarcık Belediyesi Araç Filosuna Yeni Otobüsler Ekledi

Türkiye İşçi Partisi - 5 Saat Önce
AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Kadınlar Günü etkinliğine katıldı

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Kadınlar Günü etkinliğine katıldı

Türkiye İşçi Partisi - 5 Saat Önce
Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı

Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı

Türkiye İşçi Partisi - 5 Saat Önce
Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali Başladı

Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali Başladı

Türkiye İşçi Partisi - 6 Saat Önce
BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Türkiye İşçi Partisi - 7 Saat Önce
Kayseri'deki Kadınlar Gazze'deki Bebeklere Zıbın Üretiyor

Kayseri'deki Kadınlar Gazze'deki Bebeklere Zıbın Üretiyor

Türkiye İşçi Partisi - 7 Saat Önce
Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Girdap' adlı polisiye tiyatro oyunu sahnelendi

Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Girdap' adlı polisiye tiyatro oyunu sahnelendi

Türkiye İşçi Partisi - 7 Saat Önce
Uydu fotoğrafları, İsrail'in Gazze'yi ikiye bölen bir yol inşa ettiğini gösteriyor

Uydu fotoğrafları, İsrail'in Gazze'yi ikiye bölen bir yol inşa ettiğini gösteriyor

Türkiye İşçi Partisi - 7 Saat Önce
Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Girdap' İsimli Polisiye Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Girdap' İsimli Polisiye Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Türkiye İşçi Partisi - 7 Saat Önce
Ardahan'da kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ardahan'da kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Türkiye İşçi Partisi - 7 Saat Önce
Trabzon'da 80 Yaşındaki Hastanın Kalp Kapağı Değiştirildi

Trabzon'da 80 Yaşındaki Hastanın Kalp Kapağı Değiştirildi

Türkiye İşçi Partisi - 9 Saat Önce
Kazakistan'da Engelli Çocuklu Ailelere Destek Veren Fon Kuruldu

Kazakistan'da Engelli Çocuklu Ailelere Destek Veren Fon Kuruldu

Türkiye İşçi Partisi - 9 Saat Önce
Türk Kadın Pilotlar, Skorsky Helikopter ve B-200 Uçağıyla Gökyüzünde

Türk Kadın Pilotlar, Skorsky Helikopter ve B-200 Uçağıyla Gökyüzünde

Türkiye İşçi Partisi - 9 Saat Önce
Van ve Hakkari'de Kar ve Tipi Nedeniyle 87 Yerleşim Biriminin Yolu Kapandı

Van ve Hakkari'de Kar ve Tipi Nedeniyle 87 Yerleşim Biriminin Yolu Kapandı

Türkiye İşçi Partisi - 10 Saat Önce
Bilecik'te aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te aranan şahıs yakalandı

Türkiye İşçi Partisi - 10 Saat Önce
Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Türkiye İşçi Partisi - 10 Saat Önce
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'ndan Kadın Helikopter Pilotu

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'ndan Kadın Helikopter Pilotu

Türkiye İşçi Partisi - 11 Saat Önce
Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler

Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler

Türkiye İşçi Partisi - Dün 22:06
Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 21:12
Eyüpsultan'da ATV kazası: Sürücü ve annesi hakkında kırmızı bülten talebi

Eyüpsultan'da ATV kazası: Sürücü ve annesi hakkında kırmızı bülten talebi

Türkiye İşçi Partisi - Dün 19:53
BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 19:07
Uganda Dışişleri Bakanı Türk işadamlarıyla buluştu

Uganda Dışişleri Bakanı Türk işadamlarıyla buluştu

Türkiye İşçi Partisi - Dün 18:55
Iğdır'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Iğdır'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 18:00
Midyat Denetimli Serbestlik Korulları Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Midyat Denetimli Serbestlik Korulları Mart Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye İşçi Partisi - Dün 17:57
Toplum için sanat, sanat için hiciv: Hüseyin Rahmi Gürpınar

Toplum için sanat, sanat için hiciv: Hüseyin Rahmi Gürpınar

Türkiye İşçi Partisi - Dün 17:51
Erdoğan: Atatürk istismarcılarının devrini kapatalım

Erdoğan: Atatürk istismarcılarının devrini kapatalım

Türkiye İşçi Partisi - Dün 16:37
Kanada'dan Londra'ya giden, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

Kanada'dan Londra'ya giden, içinde 400 yolcu bulunan uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 15:59
Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 15:29
Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğluna kırmızı bülten talebi

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğluna kırmızı bülten talebi

Türkiye İşçi Partisi - Dün 14:45
Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Kırmızı bülten çıkarılması için bakanlığa yazı gönderildi

Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Kırmızı bülten çıkarılması için bakanlığa yazı gönderildi

Türkiye İşçi Partisi - Dün 14:37
Eyüpsultan'da Kazaya Karışan Yazar ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Talebi

Eyüpsultan'da Kazaya Karışan Yazar ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Talebi

Türkiye İşçi Partisi - Dün 14:32
Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz

Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz

Türkiye İşçi Partisi - Dün 13:48
Samsun'da 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'da 28 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 13:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı Arttı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 13:37
BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Türkiye İşçi Partisi - Dün 13:33
Sağlık-İş Sendikası, Dünya Kadınlar Günü'nü TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde kutladı

Sağlık-İş Sendikası, Dünya Kadınlar Günü'nü TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde kutladı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 13:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının performansını anketlerle ölçecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının performansını anketlerle ölçecek

Türkiye İşçi Partisi - Dün 12:59
Erzurum-Oltu Yayla Geçidi'nde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Erzurum-Oltu Yayla Geçidi'nde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Türkiye İşçi Partisi - Dün 12:25
Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 12:13
Ercan Yazgan'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Ercan Yazgan'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti

Türkiye İşçi Partisi - Dün 11:55
GÖRÜŞ- Soykırım davası büyüyor: İsrail'den sonra yargılanma sırası Almanya'da

GÖRÜŞ- Soykırım davası büyüyor: İsrail'den sonra yargılanma sırası Almanya'da

Türkiye İşçi Partisi - Dün 11:44
HÜ Tıp Fakültesi, çocuklarda kronik böbrek yetmezliğine yol açan gen bozukluğunu saptadı

HÜ Tıp Fakültesi, çocuklarda kronik böbrek yetmezliğine yol açan gen bozukluğunu saptadı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 11:08
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

Türkiye İşçi Partisi - Dün 10:23
Aydın'da 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Doğu Anadolu'da Mart Ayında Kar Yağışı

Doğu Anadolu'da Mart Ayında Kar Yağışı

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Bozüyük'te hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Bozüyük'te hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Kars'ta Mart Ayında Şaşırtan Kar Yağışı

Kars'ta Mart Ayında Şaşırtan Kar Yağışı

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Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı

Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
ŞOK PlayStation 5 Fiyatı Belli Oldu!

ŞOK PlayStation 5 Fiyatı Belli Oldu!

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Karabük'te İnşaat Malzemeleri Çalan Zanlı Tutuklandı

Karabük'te İnşaat Malzemeleri Çalan Zanlı Tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı

Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz siyasi şantajcılara ve zübük siyasetçilere itibar etmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz siyasi şantajcılara ve zübük siyasetçilere itibar etmeyecek

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Diyarbakır'da Çermik Kale Barajı'nda Sulama Çalışmaları Yüzde 83,37 Tamamlandı

Diyarbakır'da Çermik Kale Barajı'nda Sulama Çalışmaları Yüzde 83,37 Tamamlandı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Çocukları Taciz Eden Şahıs Tutuklandı

Çocukları Taciz Eden Şahıs Tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Erdoğan: Deprem bölgesindeki hak sahipleri önümüzdeki yılın ortasına kadar konutlarına kavuşacak

Erdoğan: Deprem bölgesindeki hak sahipleri önümüzdeki yılın ortasına kadar konutlarına kavuşacak

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Denizli'de Lisanslı Depo Açıldı

Denizli'de Lisanslı Depo Açıldı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde köy evlerini inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde köy evlerini inceledi

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Antalya'da Şehit ve Gazi Aileleriyle Tanışma Kahvaltısı Düzenlendi

Antalya'da Şehit ve Gazi Aileleriyle Tanışma Kahvaltısı Düzenlendi

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü annesi tarafından kaçırıldı

Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Sürücü annesi tarafından kaçırıldı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Azalış Gösterdi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Azalış Gösterdi

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Yakalama kararı çıkarıldı

Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Hrant Dink Cinayeti Davasında Ogün Samast, Yasin Hayal'in Tehditleri Yüzünden Dahil Olduğunu İddia Etti

Hrant Dink Cinayeti Davasında Ogün Samast, Yasin Hayal'in Tehditleri Yüzünden Dahil Olduğunu İddia Etti

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Hrant Dink cinayeti davasında Ogün Samast Trabzon Adliyesi'nde

Hrant Dink cinayeti davasında Ogün Samast Trabzon Adliyesi'nde

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Diyarbakır'da Çermik Kale Barajı'nda 13 Bin 942 Kişiye Ek İstihdam Sağlanacak

Diyarbakır'da Çermik Kale Barajı'nda 13 Bin 942 Kişiye Ek İstihdam Sağlanacak

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi

Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi

Türkiye İşçi Partisi - 06.03.2024
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