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TİP'li Ahmet Şık taburcu oldu, by-pass sonrası kaldığı yerden devam etmeyi umuyor

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TİP'li Ahmet Şık taburcu oldu, by-pass sonrası kaldığı yerden devam etmeyi umuyor
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TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, by-pass ameliyatı sonrası dün akşam hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Şık, 'Şimdilik her şey yolunda' diyerek kaldığı yerden devam etmeyi umduğunu, peşine düşülecek çok hırsız ve suçlu olduğunu söyledi.

(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, dün akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildiğini belirterek, "By-pass ameliyatı sonrasında da kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyorum. Daha yapacak çok iş, peşine düşülecek çok fazla hırsız ve suçlu var" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Şık, dün akşam satlerinde hastaneden taburcu olduğunu bildererek, "Şimdilik her şey yolunda. By-pass ameliyatı sonrasında da kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyorum. Daha yapacak çok iş, peşine düşülecek çok fazla hırsız ve suçlu var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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