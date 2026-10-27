AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmayla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Pasifik Holding ortaklarını ilgilendiren mal varlığı tedbirlerine ilişkin savcılık talimatları bulunduğunu ileri sürdü.

ÜÇ İSMİN MAL VARLIĞINA YÖNELİK TEDBİR İDDİASI

Şık'ın aktardığına göre savcılık, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ile Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat'ın mal varlıklarının incelenmesi için ilgili kurumlara talimat gönderdi.

Talimatlarda, söz konusu kişilerin mal varlıklarını azaltabilecek işlemlere karşı önlem alınmasının, şüpheli sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının ve mevcut varlıkların tespit edilmesinin istendiği öne sürüldü.

Fatih Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi olarak da biliniyor.

HOLDİNG HAKKINDA DAHA ÖNCE TEDBİR KARARI ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Pasifik Holding hakkında daha önce de soruşturma kapsamında tedbir kararı alındığı, ancak bu kararın sonradan kaldırıldığı öne sürülmüştü. Şık'ın son iddiaları, holdingin ortaklarının mal varlıklarına yönelik bir inceleme ve tedbir süreci başlatılıp başlatılmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

PASİFİK HOLDİNG İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Daha önce kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklama yapmıştı.

Açıklamada, grup şirketlerinin ve yönetim kurulu üyelerinin soruşturmaya konu edilen fonlarla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı savunulmuştu.

Grup bünyesindeki şirketlerin söz konusu fonların paylarını edinmediği ve bunlara ilişkin hisse alım satımı gerçekleştirmediği belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti: "Hafta sonu dolaşıma sokulan sorumlu tüzel kişiler listesinde grubumuzun halka açık olmayan şirketlerinden Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'nin de yer aldığı görülmüş, bu durum hiçbir şekilde anlamlandırılamamıştır. Zira bahsi geçen listede Türkiye'nin birçok önemli büyük sanayii kuruluşu, ekonomimize katkı sağlayan halka açık / kapalı pek çok büyük şirket, kamu / özel finansal kuruluşlar, hatta bizzat kamu sermayeli şirketler de yer almıştır."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAĞI DUYURULMUŞTU

Şirketin açıklamasında, kapalı fonlara yapılan finansal yatırımlara da değinilmiş ve bu işlemler "kendine ait hesabından diğerine finansal varlıklarını aktarmak mahiyetinde" olarak nitelendirilmişti.

İlgili hisselerin iadesi ve fonun tasfiyesi için gerekli başvuruların yapıldığı belirtilirken, şirket hakkında gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgi yayıldığı savunulmuştu.

Açıklamada, bu içerikleri hazırlayan ve yayan kişi ya da kuruluşlar hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılacağı bildirilmişti.

Kaynak: Haberler.com