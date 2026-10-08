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Demiryolu tip onay belgesi askıya alınırsa 1 milyon 804 bin 582 lira ceza kesilecek

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Demiryolu araçları tip onay yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Tip onay belgesinin askıya alınması kesinleşirse belge sahibine 1 milyon 804 bin 582 lira, onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşuna 902 bin 283 lira idari para cezası uygulanacak.

Demir yolu tip onay belgesinin askıya alınması kesinleştiğinde uygulanacak idari para cezaları güncellendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesiyle Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personelce, tip onay belgesi sahibine 1 milyon 804 bin 582 lira, tip onay belgesini onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşuna 902 bin 283 lira idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA
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